Сколько платят за сдачу крови и какие льготы доступны в России: подробности донорства

Депутат Госдумы рассказала о действующих мерах поддержки доноров крови. Среди них оплачиваемые выходные, санаторные путевки и ежегодные выплаты для почетных доноров. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

В России доноры крови могут рассчитывать на широкий набор социальных гарантий и финансовых выплат. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина, уточнив действующие нормы трудового и социального законодательства.

Оплачиваемые выходные и гарантии на работе

В день сдачи крови гражданам предоставляется один или два выходных с сохранением среднего заработка. Для этого оформляется специальная справка, подтверждающая донорство.

Если донация происходит в выходной день, работодатель обязан сохранить оплату по среднему заработку. Неиспользованный день отдыха может быть перенесен, однако денежная компенсация за него не предусмотрена.

Дополнительные социальные возможности

Доноры, сдающие кровь регулярно, могут претендовать на внеочередное получение санаторно-курортных путевок по месту работы или учебы. Такая мера доступна тем, кто сдает кровь не менее двух раз в год.

Статус почетного донора и выплаты

Почетные доноры получают расширенный пакет поддержки. Он включает внеочередное медицинское обслуживание, право на отпуск в удобное время и ежегодную выплату в размере около 19,5 тыс. рублей.

Также предусмотрены дополнительные денежные поощрения в зависимости от количества донаций: после четвертой сдачи крови — около 24 тыс. рублей, после десятой донации тромбоцитов и пятнадцатой сдачи плазмы — до 62,4 тыс. рублей.

Донорство приравняли к волонтерству

Отдельно отмечается, что ранее доноров крови и костного мозга приравняли к волонтерам. Это расширило перечень мер поддержки, доступных для добровольных доноров.