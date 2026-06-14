Американские ученые придумали одежду, которая добывает воду в пустыне: зачем это нужно?

Американские ученые из Техасского университета создали технологию, которая позволяет собирать питьевую воду прямо из воздуха с помощью обычной одежды, пишет ixbt.com. Прототип куртки изготовлен из специальной ткани, которая улавливает влагу из атмосферы и направляет ее в съемные контейнеры.

Во время испытаний устройство показывало разные результаты в зависимости от условий окружающей среды. За сутки куртка собирала от 400 до 900 мл жидкости. В регионах с высокой влажностью показатели близки к максимальным, а в сухом воздухе эффективность системы падает.

Разработчики не собираются останавливаться на одежде, в их планах — использовать этот же материал для оснащения палаток и рюкзаков. Технология может стать настоящим спасением для туристов, военных и жителей засушливых регионов, где доступ к чистой питьевой воде ограничен. Правда, пока система работает только при достаточной влажности воздуха, поэтому в пустынях с ее помощью много воды не добыть.

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