Ягодный щит для сердца: что добавить в рацион, чтобы сосуды сказали «спасибо»

Ученые выделили продукты с высоким содержанием флаванолов, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов. В список вошли ягоды, фрукты и зеленый чай. Об этом пишет КП.

Международное исследование выявило продукты, которые содержат наибольшее количество флаванолов — природных антиоксидантов, полезных для сердечно-сосудистой системы. Анализ охватил данные питания более 30 тысяч человек и показал, что большинство людей недополучают эти вещества.

Почему флаванолы важны для организма

Флаванолы способствуют снижению воспалительных процессов и поддерживают эластичность сосудов. Регулярное их употребление связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением работы кровеносной системы.

Продукты с максимальным содержанием полезных веществ

Наибольшее количество флаванолов содержится в сливах и клюкве. Также в список вошли ежевика, вишня, яблоки с кожурой, клубника и черника. Среди напитков выделяется зеленый чай, а среди других продуктов — бобовые.

Почему обычный рацион часто не дает нужного эффекта

Несмотря на рекомендации употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день, исследования показали, что менее 20% людей получают достаточное количество флаванолов. Причина в том, что не все популярные продукты богаты этими соединениями.

Как легко увеличить пользу питания

Специалисты отмечают, что достаточно добавить в рацион несколько простых элементов: яблоко с кожурой, ягоды или чашку зеленого чая. Даже небольшие изменения в ежедневном меню способны заметно повысить уровень полезных веществ.