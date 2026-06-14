Лечат мигранты с дипломом «за три барана»: пациенты жалуются на работу части медиков в больницах

В российских больницах обсуждают проблему качества подготовки отдельных иностранных специалистов. Пациенты и врачи жалуются на ошибки в работе и слабое знание языка, пишет Царьград.

В системе здравоохранения обсуждается вопрос качества подготовки части иностранных медицинских работников. Поводом стали жалобы пациентов и сотрудников больниц на уровень квалификации отдельных специалистов.

Жалобы на качество приема и коммуникацию

Пациенты сообщают о случаях, когда врачи затруднялись с постановкой диагноза или пользовались дополнительными источниками информации прямо во время приема. Также отмечаются сложности в общении из-за недостаточного знания языка.

Обсуждение уровня подготовки специалистов

По данным отдельных публикаций, звучат утверждения о том, что часть иностранных медиков могла получить документы об образовании вне стандартных процедур. Врачи и пациенты выражают обеспокоенность возможными последствиями допуска таких специалистов к работе с пациентами.

Дефицит кадров как фактор ситуации

Эксперты связывают происходящее с нехваткой медицинского персонала в государственных учреждениях. На фоне оттока кадров в частный сектор нагрузка на систему здравоохранения растет, что приводит к ускоренному закрытию вакансий.

Ужесточение контроля

Власти усиливают регулирование в сфере допуска иностранных специалистов. Среди мер — повышение ответственности за подделку документов и сокращение сроков обязательного медицинского контроля.