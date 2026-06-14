В Смоленской области после атаки БПЛА пострадала пожилая женщина: последствия атаки 14 июня
В Смоленской области после атаки беспилотников поврежден жилой дом и возник пожар. Пострадала пожилая жительница, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом пишет Газета.ру.
В Смоленской области зафиксированы последствия атаки беспилотников в ночное время. По информации губернатора Василия Анохина, в результате инцидента пострадала пожилая женщина.
Удар пришелся по жилому сектору
В городе Вязьма после падения обломков одного из беспилотников был поврежден частный жилой дом. В результате произошедшего началось возгорание.
Пострадавшей оказана медицинская помощь
Губернатор сообщил, что пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как стабильное, врачи продолжают наблюдение и оказывают необходимую помощь.
Пожар локализован экстренными службами
Возгорание, возникшее после падения обломков, удалось локализовать. На месте продолжают работу сотрудники МЧС и оперативные службы, проводится оценка последствий.
В регионе действует повышенное внимание к безопасности
Власти напомнили жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности и использовать единый номер экстренных служб 112 при возникновении угроз.