В Смоленской области после атаки БПЛА пострадала пожилая женщина: последствия атаки 14 июня

В Смоленской области после атаки беспилотников поврежден жилой дом и возник пожар. Пострадала пожилая жительница, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом пишет Газета.ру.

В Смоленской области зафиксированы последствия атаки беспилотников в ночное время. По информации губернатора Василия Анохина, в результате инцидента пострадала пожилая женщина.

Удар пришелся по жилому сектору

В городе Вязьма после падения обломков одного из беспилотников был поврежден частный жилой дом. В результате произошедшего началось возгорание.

Пострадавшей оказана медицинская помощь

Губернатор сообщил, что пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как стабильное, врачи продолжают наблюдение и оказывают необходимую помощь.

Пожар локализован экстренными службами

Возгорание, возникшее после падения обломков, удалось локализовать. На месте продолжают работу сотрудники МЧС и оперативные службы, проводится оценка последствий.

В регионе действует повышенное внимание к безопасности

Власти напомнили жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности и использовать единый номер экстренных служб 112 при возникновении угроз.