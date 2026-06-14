Где выгоднее всего владеть Jetour Dashing в России — в Москве, Новосибирске или Владивостоке?

В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) подсчитали стоимость владения кроссовером Jetour Dashing в исполнении Comfort, передает интернет-портал 5koleso. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором, передним приводом и роботизированной коробкой передач. Средний расход бензина составляет 7,8 литра на 100 км.

Расчеты проводились для физического лица, которое покупает автомобиль на собственные средства. Срок владения — пять лет (60 месяцев) при среднегодовом пробеге 20 тыс. км. Специалисты рассмотрели четыре города: Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Владивосток.

В Москве владение обходится дешевле всего — 28,70 рубля за 1 км и 2,87 млн рублей за 5 лет. В Новосибирске стоимость владения составляет 29,45 рубля за 1 км и 2,95 млн рублей за 5 лет. В Екатеринбурге показатели выше — 30,91 рубля за 1 км и 3,09 млн рублей за 5 лет. Во Владивостоке владение кроссовером Dashing дороже всего — 31,42 рубля за 1 км и 3,14 млн рублей за 5 лет.

Таким образом, разница между самым дешевым (Москва) и самым дорогим (Владивосток) регионом составляет около 10%. Эксперты связывают это с различиями в страховых тарифах, стоимости технического обслуживания и ценах на топливо в разных частях страны.

Потенциальным покупателям Jetour Dashing стоит учитывать региональную специфику при планировании бюджета на содержание автомобиля. Особенно это актуально для жителей Дальнего Востока, где каждый километр пути обходится дороже, чем в центральной части России.

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