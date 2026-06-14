«Во всем виноваты небеса»: сборная Бразилии объяснила, почему потеряла ритм в матче на ЧМ против Марокко

Нападающий сборной Бразилии объяснил ничью с Марокко сложными погодными условиями. По его словам, жара и сухое поле мешали команде играть в привычном темпе. Его слова приводит UOL, передает Газета.ру.

Сборная Бразилии не смогла одержать победу в матче группового этапа чемпионата мира — 2026, сыграв вничью с командой Марокко. После игры футболисты отметили влияние погодных условий на ход встречи.

Винисиус указал на сложные условия игры

Нападающий Винисиус Жуниор заявил, что высокая температура и сухое поле заметно осложнили действия команды. По его словам, трава быстро пересыхает, из-за чего игра теряет темп и становится менее динамичной.

Матч завершился равным счетом

Встреча закончилась со счетом 1:1. Сначала отличился игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари, а спустя несколько минут бразильцы сравняли счет усилиями Винисиуса.

Турнир продолжается в Северной Америке

Чемпионат мира проходит сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Следующий матч Бразилия проведет против сборной Гаити.

Команда ищет оптимальный ритм

Бразильские игроки продолжают адаптацию к условиям турнира и рассчитывают улучшить результаты в следующих встречах группового этапа.