Грозит раком: назван промежуток времени, когда Солнце прожигает кожу

Врач объяснила, в какие часы солнечное излучение наиболее вредно для кожи. Особое внимание специалисты советуют уделять защите в период с 11 до 16 часов. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

Медики напомнили, что наибольшую опасность для кожи представляет солнечное излучение в дневные часы. По словам врача Яны Новиковой, в этот период риск ожогов и повреждений клеток значительно возрастает.

Пик ультрафиолетовой активности приходится на середину дня

Специалист отмечает, что наиболее агрессивное воздействие солнца наблюдается с 11 до 16 часов. В это время ультрафиолетовый индекс достигает максимальных значений, и даже короткое пребывание на открытом солнце может привести к ожогу.

Опасность не ограничивается только покраснением кожи

Солнечные ожоги рассматриваются как повреждение клеток, которое организм пытается восстановить. При регулярном воздействии таких повреждений возрастает вероятность ошибок в процессе регенерации, что может повысить риск развития злокачественных процессов.

Отдельно отмечается, что даже один сильный ожог в детстве или подростковом возрасте способен существенно увеличить вероятность появления меланомы в будущем.

Уязвимые зоны часто остаются без защиты

Врач обращает внимание, что наиболее подвержены риску открытые участки лица — уши, нос, область вокруг глаз и линия роста волос. Эти зоны часто хуже всего защищаются солнцезащитным кремом, что увеличивает вероятность повреждений.

Именно в этих областях специалисты нередко выявляют ранние формы новообразований кожи.

Как снизить риски воздействия солнца

Медики рекомендуют в часы пик избегать прямого солнца, отдавая предпочтение тени. Также важно использовать головные уборы с широкими полями и наносить солнцезащитный крем на все открытые участки кожи. Особое внимание защите следует уделять детям и людям со светлой кожей, поскольку у них риск развития кожных заболеваний выше.