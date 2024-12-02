Риски разочарования: Литвин и Вейгель назвали дату свадьбы — каким будет их брак

Блогер Михаил Литвин женится на участнице проекта «Холостяк» Адель Вейгель, свадьбу пара сыграет 25.05.2025. В браке блогеров ожидают трудные времена и риски разочарования, но все-таки надежда на общее счастье не потеряна, предсказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина) интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, Вейгель испытывает искренние чувства к Литвину, в их паре прослеживается эмоциональная близость.

«Однако наличие карты 4 Пентаклей может указывать на материальные соображения и желание сохранить свои позиции в социальном окружении», — добавила Алексеева.

В паре могут быть скрытые мотивы, допустила эзотерик. Их отношения нуждаются в честности. В будущем Литвина и Вейгель могут ждать трудные времена и риски разочарования. Карты Таро показали Алексеевой, что пара все-таки сможет преодолеть трудности и найти баланс. Счастье наступит, если оба партнера будут работать над укреплением отношений. В браке воцарится гармония, а также могут появиться дети.

«Карта Королева Мечей напоминает о важности честности и прямолинейности в отношениях, что может помочь избежать недоразумений и укрепить доверие. Их будущее будет во многом зависеть от общих усилий и готовности поддерживать друг друга во время взлетов и падений на их жизненном пути», — заключила предсказательница.

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