Масштабная налоговая реформа ожидается в России с 1 января: как она коснется самозанятых

С 1 января 2026 года в России вступит в силу масштабная налоговая реформа, в преддверии которой Президент России поручил Правительству «провести анализ эффективности применения НПД, оценить ситуации, когда работодатели привлекают самозанятых для работы с целью сэкономить на налогах, и представить предложения по совершенствованию режима НПД с учетом срока окончания эксперимента».

Некоторые нововведения могут коснуться самозанятых, то есть предпринимателей и физических лиц без статуса ИП. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что с 1 января 2026 году налогоплательщики на профессиональный доход (НПД) в рамках эксперимента, который продлится до 31 декабря 2028 года, могут воспользоваться правом введения добровольного страхования на случай потери временной трудоспособности.

«Воспользоваться этим правом можно будет, направив лично соответствующее заявление в Социальный фонд России, который является страховщиком, либо в электронном виде через приложение "Мой налог" или "Госуслуги". Размер отчислений будет определяться в зависимости от страховой суммы, которую выберет самозанятый, а это 35 или 50 тыс. рублей в год (то есть ежемесячно 1 344 или 1 920 рублей)», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Именно в пределах этих сумм самозанятые и будут получать пособие по больничным листам, выплата по которым будет производиться в течение десяти рабочих дней с момента закрытия листка о временной нетрудоспособности и получения СФР согласия на выплату от самозанятого, добавила эксперт.

«При подаче заявления об участии в эксперименте воспользоваться правом оплаты больничного листа получится только с июля 2026 года, поскольку застрахованное лицо приобретает право на страховое обеспечение в виде пособия по временной нетрудоспособности только по истечении шести календарных месяцев, за которые им производилась оплата соответствующих страховых взносов», — продолжила Проданова.

Кроме того, по словам экономиста, в настоящее время активно обсуждаются инициативы о введении обязательного пенсионного страхования для самозанятых в размере 2% от задекларированного дохода.

«Напомним, что сейчас уплата пенсионных взносов — дело чисто добровольное. Цель, которая преследуется данным предложением — дать возможность самозанятым рассчитывать в будущем не только на социальную, но и страховую пенсию, размер которой определяется продолжительностью страхового стажа и количеством накопленных пенсионных баллов», — отметила эксперт.

Однако все же данные инициативы на текущий момент времени не нашли своего официального подтверждения. Законопроект планируют обсудить осенью. Если документ одобрят, изменения могут вступить в силу с 2026 года, заключила экономист.

