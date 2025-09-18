В 2026 году в России появится новая семейная налоговая выплата: кому она будет доступна и сколько можно вернуть

С 2026 года в России появится новая семейная налоговая выплата. Теперь семьи с детьми смогут вернуть 7 из 13% уплаченного за предыдущий год налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Таким образом, по словам эксперта, сумма возвращенного на счет родителей кешбэка будет определяться как разница между НДФЛ, уплаченным за год по ставке 13%, и НДФЛ за год по ставке 6%.

«Семейная налоговая выплата, или как ее еще называют, налоговый кешбэк, позволит некоторым нашим согражданам существенно сэкономить на НДФЛ. Воспользоваться новой льготой могут только те семьи, родители в которых являются резидентами РФ, официально трудоустроены, воспитывают двух и более детей до 18 лет (23 года, если они учатся на очном отделении в высшем или среднем учебном заведении) и самое главное, среднедушевой доход такой семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Налоговый кешбэк» положен каждому из родителей, даже если они находятся в разводе. Главное условие — отсутствие задолженности у алиментоплательщика, добавила Проданова.

«Данная выплата имеет заявительный характер. Для того, чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать соответствующее заявление либо непосредственно в СФР, либо сделать это через "Госуслуги" или обратившись в МФЦ. Налоговая льгота не пролонгируется автоматически. Подавать заявление придется ежегодно, поскольку потребуется подтверждение соответствия семьи тем критериям, которые необходимы для получения налогового кешбэка», — подчеркнула эксперт.

Срок подачи заявления: 1 июня — 1 октября 2026 года. В расчет будут браться налоги, которые были уплачены работающими родителями в 2025 году.

«Приведем пример расчета налогового кешбэка. Семья из пяти человек (родители и дети) проживает на территории Московской области. Совокупный ежемесячный доход семьи составляет 120 тыс. рублей. Годовой, соответственно, 1,44 млн рублей. Уплаченный НДФЛ по ставке 13% составляет 187,2 тыс. рублей. Доход на одного члена семьи составляет 24 тыс. рублей. Эта сумма меньше 1,5 ПМ в регионе (19 302*1,5 =28953 рублей). Семья имеет все основания для получения налоговой выплаты. В данном случае она составит 100,8 тыс. рублей (1,44 млн рублей*0,06%)», — заключила экономист.

