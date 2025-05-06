Миллионы невинных жертв: самые ужасающие зверства нацистской Германии на территории СССР

Нацистская Германия совершила на территории СССР многочисленные зверства против мирного населения во время Великой Отечественной войны. Эти преступления носили системный и массовый характер. О наиболее ужасающих из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Геноцид и сожжения деревень

Массовые казни и террор в Краснодаре

В июне 1942 года город Краснодар оказался под контролем немецких войск. Оккупанты начали проводить массовые казни, жертвами которых становились евреи, коммунисты и обычные горожане. Одним из самых жестоких методов убийства было использование «душегубок» — специальных автомобилей, в которых люди погибали от выхлопных газов. Число жертв достигло около 7 тыс. человек.

Зверства в Ростовской области (Змиевская балка)

В августе 1942 года в Ростове-на-Дону произошло трагическое событие — фашисты казнили более 27 тыс. человек, среди которых были евреи и советские военнопленные. Тела жертв были сброшены в овраг Змиевская балка. Это место стало крупнейшим захоронением жертв Холокоста на территории России. Руководил операцией начальник гестапо в Ростове Макс Томас.

Сожжение деревень под Брянском и Смоленском

В ответ на действия партизан нацисты предпринимали карательные меры. Тысячи деревень были уничтожены вместе с жителями. Среди самых известных — Катынь, Хацунь и Лесная. Людей загоняли в сараи, которые затем поджигали. Многие погибали в огне или от пуль. Участвовал в карательных акциях Оскар Дирлевангер, командир печально известной бригады СС Дирлевангера.

Фото: [ сommons.wikimedia/Bundesarchiv/Anton Ahrens. Оскар Пауль Дирлевангер ]

Пытки и убийства в концлагерях

Также нацистская Германия создавала концентрационные лагеря на территории СССР. Они были в Орле, Белгороде и Псковской области. Нацисты в них проводили казни, медицинские опыты, пытки. Так, только в Орле в лагере «Шталаг 310» погибли десятки тысяч советских пленных.

Блокада Ленинграда (1941–1944)

Одна из самых жутких трагедий в истории ВОВ, целенаправленный геноцид мирного населения, жертвами которого стали от 600 тыс. до 1 млн человек. Процессом руководил фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, командующий группой армий «Север», позже — Георг фон Кюхлер. Нацисты не просто хотели взять город, а уничтожить жителей и стереть Ленинград с лица земли.

Оккупация и холокост

Львовский погром

С 30 июня по 2 июля 1941 года во Львове произошел жестокий еврейский погром. Тысячи евреев стали жертвами насилия, унижений и убийств. В погроме участвовали члены Организации украинских националистов (ОУН)* и местные жители.

Уничтожение Хатыни

22 марта 1943 года нацисты и их пособники сожгли деревню Хатынь вместе с ее жителями. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Операцией руководил офицер СС Бруно Павель, который был приговорен к смертной казни в 1946 году. Также в операции участвовал Иван Мельниченко, командир батальона Дирлевангера, который был убит при попытке ареста.

Фото: [ сommons.wikimedia/Veenix.Мемориал «Кладбище деревень» ]

Массовое убийство в Румбуле

В Румбульском лесу под Ригой расстреляли свыше 25 тыс. евреев 30 ноября и 8 декабря 1941 года. Среди них были местные жители и те, кого депортировали из Германии. Операцией руководил Фридрих Йекельн, высший руководитель СС и полиции в Латвии. Также в организации участвовал Рудольф Ланге, который позже принимал участие в Ванзейской конференции.

Холокост в Литве (1941–1944)

Во время немецкой оккупации в Литве погибло до 95-96% евреев. Массовые убийства начались сразу после прихода захватчиков. Операции по уничтожению евреев в Литве проводились под руководством Вальтера Штальэкера, начальника айнзацгруппы A. Также активное участие принимали местные коллаборационисты.

Холокост в Эстонии (1941–1944)

На территории Эстонии нацисты уничтожили от 7,5 тыс. до 8,5 тыс. евреев. В эту цифру вошли как местные жители, так и те, кого депортировали из других стран. Кроме того, жертвами стали от 400 до 1000 цыган. Операции проводились айнзацгруппой A под руководством Вальтера Штальэкера, при активном участии местных коллаборационистов.

Эти преступления стали частью Нюрнбергского процесса и легли в основу судебных дел в СССР. В рамках проекта «Без срока давности» ведется работа по сохранению исторической памяти и документированию новых свидетельств.

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*признана экстремистской и запрещена в России