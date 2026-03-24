«Минус 25 кг и новая жизнь»: звезда «Интернов» Светлана Пермякова поразила преображением

54-летняя Светлана Пермякова кардинально изменилась и показала результат своего преображения — актриса сбросила 25 килограммов и поделилась новым образом, сообщает The Voice .

Звезда сериала «Интерны» опубликовала эффектный черно-белый снимок, сделанный на крыше в центре Москвы. Для фотосессии она выбрала элегантный образ: черное платье, кожаный плащ и туфли на шпильке. Акценты дополнили стильные очки и крупные серьги.

Пермякова призналась, что решилась на перемены не ради внешности, а в первую очередь ради здоровья. «Я выбрала себя. И все встало на свои места», — отметила актриса.

Поклонники были впечатлены результатом: многие признались, что не сразу узнали артистку. В комментариях ее сравнивают с моделью и отмечают, что она заметно помолодела.

Как рассказала Светлана, путь к новой форме занял больше года. Сейчас она работает с врачом и постепенно формирует новые пищевые привычки. Актриса отказалась от резких ограничений и придерживается спокойного, осознанного подхода к питанию. «Я ем понемногу, без нервотрепки. Раньше могла попробовать все, что вижу, а сейчас контролирую себя», — объяснила она.

Помимо перемен во внешности, в жизни Пермяковой немало личных событий. Актриса воспитывает дочь Варвару, которая родилась в отношениях с пиар-менеджером Максимом Скрябиным. Несмотря на расставание, бывшие партнеры сохранили теплое общение и вместе участвуют в жизни ребенка.

Недавно Скрябин отправился с дочерью на отдых, а Светлана поделилась семейным кадром, тепло назвав их «своими солнышками».

Актриса «Интернов»: карьера и лучшие роли Светланы Пермяковой

Светлана Пермякова стала широко известна благодаря роли в сериале «Интерны», где ее героиня запомнилась зрителям ярким характером и комедийной подачей. Однако до этого актриса уже имела серьезный опыт работы в театре и на сцене КВН, где формировался ее узнаваемый комедийный стиль.

После успеха в «Интернах» Пермякова продолжила активно сниматься в кино и участвовать в телевизионных проектах. Ее экранный образ часто связан с комедийными и бытовыми историями, где актриса демонстрирует природное чувство юмора и харизму.

История любви Светланы Пермяковой и Максима Скрябина

