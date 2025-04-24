Минусовая температура, снег и сильный ветер ожидаются в Москве и Московской области в выходные ночью

В выходные дни в Москве и Московской области ожидается минусовая температура в ночное время, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу, в субботу, 26 апреля, ожидается облачность с прояснениями.

«В Москве преимущественно без осадков, температура ночью +2…+4, днем +7…+9 градусов. По области местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью 0…+5, днем +5…+10 градусов. Ветер ночью северо-западный, днем северный, от 7 до 12 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье также облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки смешанной фазы.

«Температура в Москве ночью 0…+2, днем +6…+8 градусов. По области ночью -3…+2, днем +4…+9 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

Понедельник обещает быть немного теплее. Ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ночью температура составит +2…+3 градуса, днем +8…+13 градусов. Ветер западный, 6-11 метров в секунду.

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