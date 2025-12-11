Мизерный шанс на квартиру: лишь 4% новостроек Подмосковья стоят дешевле 5 млн рублей — в Москве все гораздо хуже

Купить квартиру дешевле 5 млн рублей в Москве или Московской области стало чем-то невозможным. В столице вовсе нет новостроек за эту сумму, в Подмосковье — только 4%. Ситуация на вторичном рынке лучше, но тоже не оставляет больших шансов покупателям. К таким выводам пришли аналитики «Циан». С результатами анализа рынка недвижимости ознакомились корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К концу 2025 года на первичном рынке в Москве не осталось квартир дешевле 5 млн рублей. При этом столица оказалась не единственным городом с отсутствием выгодных предложений в новостройках, в 5 млн рублей нельзя уложиться в Сочи, Севастополе и Казани, отметили эксперты. Шанс купить новое жилье в Подмосковье еще есть: квартир, стоимость которых не превышает указанной суммы, в регионе осталось 4%.

Ситуация на вторичном рынке в Московской области заметно лучше — 17% квартир стоят до 5 млн рублей. В Москве тоже можно найти недвижимость за эту сумму, только поиски будут трудными, потому что таких предложений всего 1%, заметили аналитики. По их словам, практически во всех городах России можно найти даже трехкомнатную квартиру во вторичке дешевле 5 млн рублей, исключение: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток и Севастополь.

«На фоне роста цен (+13% год к году в новостройках и +8% на вторичке по России) доступное предложение снижается. Год назад в среднем по городам в бюджете до 5 млн рублей продавалось 20% квартир на первичном рынке и 39% на вторичном. Варианты такой стоимости можно было найти в Казани, Севастополе и даже в Москве», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, каким будет МРОТ в Москве и Подмосковье в 2026 году.