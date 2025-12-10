МРОТ в Москве и Подмосковье в 2026 году: до скольки повысят, и как это изменит жизнь

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в новом году позволит улучшить жизнь жителей Москвы и Московской области. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

С 1 января федеральный МРОТ вырастет на 20,7% и достигнет 27 093 рублей (в 2025 году — 22 440 рублей). Минимальный размер оплаты труда в Москве составит 32 916 рублей, планируется, что сумма сохранится и в 2027 году. В Подмосковье после Нового года МРОТ вырастет до 27 800 рублей, при этом финансируемые из федерального бюджета организации должны ориентироваться на общую ставку по стране. Литвиненко подчеркнула, что увеличение МРОТ — огромный плюс для жителей столичного региона.

«Все выплаты, социальные пособия, преференции для малоимущих семей и пожилого населения отталкиваются от этой ставки. Официальный доход трудоспособного населения также отталкивается от показателя МРОТ, но при этом с другой стороны нужно быть готовым и к росту расходов», — пояснила эксперт.

Рост расходов связан с инфраструктурными вопросами, отметила специалист.

«Также нужно быть готовым к росту инфляции. Так, московским метрополитеном уже заявлено, что одна поездка будет стоить 74 рубля с 1 января 2026 года. И так во всем: с одной стороны — рост доходов и выплат, с другой — рост расходов на обслуживание Москвы и Подмосковья. При этом стоит отметить, что Москва и Подмосковье — лидирующие регионы по качеству и уровню жизни, в том числе благодаря повышению МРОТ», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, как изменится жизнь российских семей с 2026 года.