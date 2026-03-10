Молодость ценой жизни? Как средства от старения могут ускорять рост опухолей
Найден необычный способ замедлить старение, но он опасен для онкобольных
Японские ученые из Токийского университета науки обнаружили тревожный побочный эффект у популярных добавок для омоложения. В центре внимания исследователей оказались полиамины — природные соединения, такие как спермидин и путресцин, которые широко рекламируются как средства для продления жизни и борьбы со старением. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry.
Полиамины присутствуют во всех живых клетках и играют ключевую роль в регуляции роста клеток и синтезе белка. Предыдущие эксперименты на животных действительно подтверждали, что спермидин может улучшать память и увеличивать продолжительность жизни. Однако та же способность стимулировать клеточные процессы делает эти соединения потенциально опасными в контексте онкологии.
Ученые задались целью выяснить, как полиамины влияют на метаболизм раковых клеток, в частности на их склонность к аэробному гликолизу — процессу потребления сахара без использования кислорода, который служит основным источником энергии для злокачественных опухолей. В ходе экспериментов на культурах клеток рака шейки матки и молочной железы исследователи манипулировали уровнем полиаминов и наблюдали за реакцией двух ключевых белков — eIF5A1 и eIF5A2.
Несмотря на структурное сходство, эти белки выполняют разные функции. Первый необходим для поддержания здоровья нормальных клеток, тогда как второй связан с развитием и ростом опухолей. Выяснилось, что полиамины не только подталкивают раковые клетки к переходу на режим активного питания, но и напрямую увеличивают выработку «плохого» белка eIF5A2. Этот процесс происходит за счет снятия естественного «тормоза» — молекулы РНК под названием miR-6514-5p, которая в норме сдерживает синтез этого белка.
Когда исследователи удаляли полиамины или белок eIF5A2 из клеток, рост раковых клеток значительно замедлялся. Повторное добавление спермидина восстанавливало способность опухоли к расширению, что доказывает критическую роль этих соединений в пролиферации уже существующих раковых клеток.
Один из авторов исследования, биохимик Кехэй Хигаси, пояснил, что биологическая активность полиаминов через белки eIF5A различается в здоровых и раковых тканях. В норме они поддерживают работу митохондрий, а в патологически измененных клетках — способствуют их размножению.
Важно подчеркнуть, что исследование не утверждает, будто полиамины вызывают рак. Речь идет о другом: если в организме уже начался раковый процесс, злокачественные клетки способны перехватывать полезные свойства этих соединений и использовать их для своего роста. Тем не менее, открытие точной роли белка eIF5A2 и регуляторной молекулы miR-6514-5p открывает новые перспективы для терапии. Понимание этого механизма позволяет разрабатывать лекарства, которые могли бы блокировать взаимодействие между полиаминами и раковыми клетками, подавляя развитие опухоли, не нанося вреда здоровым тканям.
Что такое полиамины?
Полиамины (спермидин, спермин, путресцин) — это органические соединения, которые содержатся во всех живых клетках. Они участвуют в росте клеток, пролиферации, дифференцировке и апоптозе. С возрастом уровень полиаминов в организме снижается, поэтому их искусственное восполнение рассматривается как потенциальная стратегия омоложения.
Где содержатся полиамины?
Продукты, богатые полиаминами:
· Соевые бобы (особенно ферментированные — натто, мисо) · Грибы · Пшеничные зародыши · Тыквенные семечки · Грейпфрут · Зеленый горошек · Выдержанные сыры
В чем суть открытия японских ученых?
Исследователи обнаружили механизм, с помощью которого раковые клетки «перехватывают» полезные полиамины и используют их для своего роста. Ключевую роль играют два белка — eIF5A1 (полезный, поддерживает здоровые клетки) и eIF5A2 (опасный, связан с агрессивностью опухолей). Полиамины активируют выработку eIF5A2, снимая блокирующее действие микроРНК.