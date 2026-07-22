В Домодедове семьям обманутых дольщиков вручили ключи от квартир в рамках народной программы

Решение проблемы обманутых дольщиков было одним из наказов жителей в народную программу «Единой России» в 2021 году, в рамках нее в Домодедове дольщики дома № 3 по улице Ледовской получили квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

В рамках вручения ключей от нового жилья депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Фетисов отметил, что благодаря решениям на федеральном уровне и поддержке президента России Владимира Путина проблема с долгостроями в Подмосковье решена.

«Для людей квартира, свое личное жилье, — это совершенно другой смысл жизни. Уверенность приходит, хочется завести детей, двигаться дальше по жизни, зарабатывать, вкладываться в ремонт, в мебель и прочее. Будем и дальше контролировать все, что связано с благоустройством и выполнением обязательств застройщиками», — отметил Вячеслав Фетисов.

В 2015 году застройщик дома на Ледовской не справился с обязательствами и обанкротился. После этого партия взяла этот вопрос на контроль. Осенью 2022 года в администрации округа создали специальную комиссию, в состав которой вошли представители администрации, депутаты «Единой России», ресурсоснабжающие организации, прокуратура и инициативная группа дольщиков. Дом передали для завершения другому застройщику, после чего с 2025 года началась поэтапная выдача ключей.

Супруги Елисеевы рассказали, что купили квартиру для своей старшей дочери. Они поделились, что вблизи дома есть лес, пруды, дома в высокой стадии готовности, благоустроенная территория.

В Подмосковье за последние пять лет восстановлены жилищные права десятков тысяч граждан. Работу проводят по народной программе при личном контроле депутатов на всех уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.