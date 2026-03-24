«Монах с дубиной погнался за мной»: Роза Сябитова рассказала о скандале в храме Таиланда

64-летняя Роза Сябитова призналась, что во время отдыха в Таиланде оказалась в крайне неприятной ситуации, которая едва не закончилась для нее серьезными последствиями, сообщает The Voice .

Телеведущая рассказала, что во время экскурсии зашла в местный храм и не заметила, что ее одежда нарушает строгие правила. По словам Сябитовой, часть спины оказалась оголена, а также были видны шорты — это вызвало резкую реакцию со стороны служителя.

«На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться. Мне повезло, что он меня не догнал. Он хотел обвинить меня в осквернении святого места», — поделилась звезда.

После этого случая телеведущая сделала для себя жесткий вывод. Она подчеркнула, что в разных странах действуют свои правила, которые важно учитывать заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.

Сябитова призналась, что теперь предпочитает отдыхать только в России. По ее словам, неприятный опыт в Таиланде полностью изменил ее отношение к зарубежным поездкам. «Там очень строгие правила. Я для себя решила, что отдыхать буду только в России», — отметила она.

Кроме того, звезда рассказала, что в последнее время и без того не планирует отпуск из-за плотного графика съемок. Ранее ей пришлось перенести серьезную операцию: травму руки она получила во время участия в экстремальном реалити-шоу, и после МРТ врачи настояли на хирургическом вмешательстве.

Несмотря на сложности, Сябитова продолжает активно работать. При этом в личной жизни у телеведущей сейчас радостный период — недавно она стала бабушкой во второй раз.

Звезда также поделилась советом для других бабушек, основанным на собственном опыте: по ее мнению, главное — не вмешиваться в воспитание, а просто дарить внукам любовь и внимание.

Правила поведения в храмах Таиланда для туристов

В Таиланде буддийские храмы считаются священными местами, и к их посещению предъявляются строгие требования. Туристам необходимо закрывать плечи и колени, снимать обувь перед входом и вести себя сдержанно, избегая громких разговоров и демонстративного поведения.

Нарушение этих правил может вызвать резкую реакцию со стороны местных жителей или служителей храма. В некоторых случаях это приводит к конфликтам, поэтому перед посещением таких мест рекомендуется заранее изучить культурные нормы и требования.

Почему туристов могут наказать в Таиланде: законы и ограничения

Таиланд известен достаточно строгими законами, особенно когда речь идет о религии и общественном порядке. За неуважение к святыням, неподобающий внешний вид в храмах или оскорбление религиозных чувств могут последовать серьезные санкции.

Кроме того, в стране действуют жесткие правила, касающиеся поведения в общественных местах. Даже незначительное, на взгляд туриста, нарушение может обернуться штрафом или более серьезными последствиями. Именно поэтому путешественникам советуют внимательно относиться к местным законам.