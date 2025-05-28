Мощная магнитная буря обрушится на Землю в последние дни мая: прогноз по дням и часам
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Магнитная буря накроет Землю в последние дни мая. Пик геомагнитной активности ожидается с 30 мая и завершится вечером 1 июня. Прогноз по дням и часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Прогноз по часам
Небольшие возмущения магнитосферы ожидаются утром в четверг, 29 мая. Пятый уровень магнитной бури (умеренная буря) начнется в ночь с 29 на 30 мая. Умеренный уровень бури продержится в течение трех суток и завершится только к 21:00 воскресенья, 1 июня.
После этого уровень бури снизится до четырех (малая буря) и сохранится до 21:00 понедельника, 2 июня. Далее геомагнитная активность продержится на третьем уровне (слабая буря) еще сутки.
Возбужденное состояние магнитосферы, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сохранится в первую неделю лета.
Возможные последствия бурь и меры защиты
В периоды геомагнитной активности многие люди отмечают ухудшение общего состояния здоровья. Нередко во время магнитных бурь возникают головные боли, головокружение, ускоренное сердцебиение и колебания артериального давления. Также может возникать нарушение сна.
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Врачи рекомендуют в это время избегать употребления тяжелой пищи, уменьшить воздействие стрессовых факторов и физическую активность. Важно следить за показателями давления и пульса. При внезапном ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью.
Ранее синоптик сообщил о высоком уровне УФ-излучения в Москве и Подмосковье 28 и 29 мая.