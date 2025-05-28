В Москве и Подмосковье ожидается высокий уровень УФ-излучения 28 и 29 мая: как обезопасить себя от солнечной активности

В Москве и Московской области 28 и 29 мая ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Индекс может достигнуть 5-6 единиц, что соответствует высокому (оранжевому) уровню опасности. Ближайшие двое суток желательно выбирать более закрытую одежду, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что ультрафиолет — это одна из составляющих солнечного излучения и без него обойтись нельзя, однако слишком большие дозы облучения тоже нежелательны.

«Особенно для людей, которые подвержены онкологическим заболеваниям. Уровень высокой активности ультрафиолетового излучения говорит только о том, что нужно поаккуратнее относиться к выбору одежды. Например, носить головной убор с широкими полями, чтобы уменьшить влияние излучения», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Уровень активности излучения, продолжил эксперт, бывает высокий, средний и низкий. Высокий бывает достаточно часто, особенно в летнее время.

«Мы уже многие миллионы лет живем под Солнцем, под влиянием ультрафиолета и различной активности. Высокая активность бывает часто, при высоких температурах и безоблачном небе, а иногда даже при облачном, когда ярус облаков сильно не задерживает ультрафиолет, наоборот, даже способствует проникновению на Землю», — заключил Ильин.

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