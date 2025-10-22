Мошенники массово воруют аккаунты звезд в соцсетях: удастся ли их вернуть

В последнее время участились взломы аккаунтов известных российских блогеров. Мошенники активно взялись за аккаунты в Instagram* Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной и Иды Галич. Злоумышленники используют их страницы для фейковых розыгрышей, опасных ссылок и вымогательства. Удастся ли звездам вернуть доступ к аккаунтам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ольга Бузова успела предупредить подписчиков о взломах и мошеннических акциях. Оксана Самойлова столкнулась с опровержением новости о ее разводе. Бородина оперативно вернула контроль над аккаунтом после распространения ложных слухов о беременности, а Ида Галич, чей аккаунт взломали в августе, обратилась в полицию из-за фейковых конкурсов с требованием оплаты «комиссии».

Удастся ли звездам вернуть свои личные аккаунты в социальных сетях, и как это можно сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, массовый взлом аккаунтов известных людей в Instagram — это, в первую очередь, повод задуматься о подходе к безопасности аккаунтов, которые представляют интерес для мошенников.

«Для пабликов с большим количеством подписчиков, измеряемых миллионами человек, нельзя использовать такой же подход к защите доступа, как у обычных пользователей. Работа на опережение, а не на ликвидацию последствий взлома, сведет вероятность потери аккаунта к минимуму», — пояснила Бастрыкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Очевидно, продолжила она, что необходима двухфакторная аутентификация, желательно с помощью аппаратного ключа.

«Нужны разные пароли на всех устройствах и площадках. Должны быть подготовленные юристы для оперативной реакции в случае взлома. В ситуации, когда аккаунт уже взломали, поможет оперативная официальная реакция и обращение к платформе с помощью юристов, а широкое распространение этой информации минимизирует ущерб в случае попытки сбора денег с подписчиков и сделает факт взлома еще более очевидным», — отметила эксперт.

К счастью, известным людям проще подтвердить свою личность и привлечь внимание администрации сервиса, добавила Бастрыкина.

«Но это в любом случае непростая задача. Поэтому лучше таких ситуаций не допускать, ведь существует много инструментов для противодействия мошенникам», — заключила эксперт.

*принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России