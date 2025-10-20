Подала на развод, подтвердила и сразу опровергла: что происходит в семье Оксаны Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова, блогерша и предпринимательница, подала на развод с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном) 6 октября после 17 лет брака. Информация о разводе была зафиксирована в картотеке мировых судей Москвы. Изначально бизнесвумен подтвердила расставание с супругом, однако после опровергла свои же слова, заявив что в семье все прекрасно. Что на самом деле происходит в паре — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При чем здесь Бузова?

Самойлова подтвердила слухи о разладе в семье эмоциональным постом в соцсетях, где призналась в усталости от навязанного ей образа «идеальной женщины», которая всегда должна быть сильной, контролировать все и не имеет права на ошибки. Она отметила, что ее не любили просто так, а требовали соответствия некоему недостижимому идеалу.

Предпосылки к разрыву подписчики заметили давно. Среди них — исчезновение совместных фотографий супругов из социальных сетей, редкие упоминания Джигана о жене и внезапный отъезд Оксаны в Париж без мужа и детей. После возвращения в Москву Самойлова продолжила публиковать посты о самоценности и усталости, что заставило подписчиков предположить о серьезных проблемах в семье, но многие надеялись, что до развода дело не дойдет.

Когда в СМИ всплыла информация о заявлении в картотеке мировых судей, Оксана подтвердила слухи о разводе с Джиганом на презентации нового клипа Ольги Бузовой, появившись без обручального кольца. Она призналась журналистам, что это правда и что они ранее не комментировали данную информацию. Самойлова отметила, что сейчас переживает трудный период, ведь пара была вместе 17 лет. Она также упомянула, что ее эмоциональное состояние нестабильно, а дети отреагировали на новость о разрыве по-разному.

Развод, фейк и взлом

Но уже после общения с журналистами в соцсетях блогерши был опубликован пост, в котором Самойлова сообщила, что якобы они с Джиганом не разводятся и вся информация в СМИ — фейк. Но радоваться рано, так как незадолго до этого Оксана заявила, что ее аккаунт в запрещенной в России социальной сети был взломан мошенниками, которые пытаются выманить деньги у подписчиков. Именно злоумышленники опубликовали фейковое заявление от ее имени, в котором утверждается, что она передумала разводиться и что в их семье все хорошо.

В то время как Самойлова разбирается с мошенниками, Джиган улетел в Израиль, чтобы залечить душевные раны. Он опубликовал видео из Тель-Авива, демонстрируя свою спортивную форму. Рэпер также поддержал жену, сообщив в своем блоге о взломе ее аккаунта и мошеннических действиях.

