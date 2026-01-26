«Системные нарушения обмена веществ»: врач рассказал, кому нельзя пить парацетамол

Парацетамол — один из наиболее часто применяемых жаропонижающих и анальгезирующих препаратов. Однако специалисты в области медицины все чаще называют его опасным для пациентов с болезнями сердца. Действительно ли препарат может навредить и кому именно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев.