«Системные нарушения обмена веществ»: врач рассказал, кому нельзя пить парацетамол

Врач Рогачев: парацетамол может негативно влиять на печень и сердце

Фото: [istockphoto.com/wombatzaa]

Парацетамол — один из наиболее часто применяемых жаропонижающих и анальгезирующих препаратов. Однако специалисты в области медицины все чаще называют его опасным для пациентов с болезнями сердца. Действительно ли препарат может навредить и кому именно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев.

По его словам, при соблюдении рекомендованных доз парацетамол считается безопасным для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В отличие от нестероидных противовоспалительных средств, он не повышает риск тромбообразования и не оказывает значимого влияния на уровень артериального давления. С точки зрения кардиологии парацетамол нередко рассматривается как препарат для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью, поскольку он не вызывает задержку жидкости и не нарушает функцию тромбоцитов», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что опасения в отношении его безопасности, как правило, связаны с превышением допустимых доз.

«При передозировке возрастает нагрузка на печень, что может приводить к системным нарушениям обмена веществ и косвенно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы. Особенно осторожными должны быть пациенты, принимающие несколько лекарственных средств одновременно, чтобы избежать суммарной передозировки парацетамола», — заключил врач.

