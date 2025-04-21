Можно попасть на большие деньги: какие штрафы предусмотрены для рыбаков — правила рыболовства в России

За нарушение законодательства в сфере рыболовства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Подробнее о том, что грозит рыбакам за нарушение закона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист ЮК Право-Сити Матвей Елисеев.

Ограничения и запреты

Эксперт отметил, что для любительского рыболовства законом установлены ограничения на периоды вылова, использование взрывчатых и химических веществ, а также электротока, запрет на сетные орудия вылова (за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока) и подводную рыбалку в определенных местах (например, в местах массового отдыха). Также существуют ограничения по суточной добыче — практически во всех регионах, норматив составляет пять килограммов рыбы на человека, добавил Елисеев. Законом устанавливаются ограничения по параметрам снастей, удочек и иных орудий ловли (например, для спиннингов устанавливается допустимое количество — пять штук на человека и не более 10 крючков).

«Практически все водные объекты (за исключением прудов и обводненных карьеров) могут находиться только в государственной или муниципальной собственности, они будут считаться водоемами общего пользования. На водоемах общего пользования каждый гражданин имеет право ловить рыбу и делать это бесплатно. Однако тут есть нюансы: нельзя ловить рыбу на водоемах, которые расположены на землях обороны и безопасности, а также на особо охраняемых природных территориях. Бесплатными не будут частные водоемы и аквакультуры», — предупредил юрист.

Штрафы

КоАП РФ предусматривает наказание за нарушение правил рыболовства, согласно статье 8.37, отметил Елисеев. Кром того, наказание возможно за незаконную рыбалку в морских водах, водах территориального моря, на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне (8.17 КоАП РФ), а также за пользование водными биологическими ресурсами без разрешения (7.11 КоАП РФ). По словам эксперта, максимальный штраф по самой распространенной ст. 8.37 КоАП РФ составит 5 тысяч рублей. За более тяжкие нарушения законодательства в сфере рыболовства придется отвечать по уголовному кодексу, продолжил юрист.

«Ст. 256 УК РФ предусматривает незаконную добычу с причинением крупного ущерба, с применением плавсредств, взрывчатых и химических веществ, электротока и других запрещенных орудий, добычу в местах нереста и на миграционных путях, на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия. Наказание может быть финансовым (штраф до 500 тысяч рублей), в виде исправительных работ или обернуться реальным сроком — до двух лет лишение свободы», — заключил Елисеев.

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