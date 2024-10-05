Даже опытные садоводы этого не знают: 4 ошибки, которые можно совершить в огороде осенью

С наступлением осени многие садоводы меняют свою тактику в огороде и начинают готовиться к приближающимся холодам, но не все знают, что в это время можно сильно навредить растениям. Руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие ошибки часто совершают при работе в саду осенью.

По ее словам, первый и самый важный момент — то, чем осенью удобряют растения.

«Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Другая распространенная ошибка — не собирать листья под деревьями. Это, пояснила Борисова, вопрос не только эстетики сада, но и его здоровья — в листьях зимуют многие патогенные грибы, которые в дальнейшем приводят к таким заболеваниям, как, например, ржавчина и пятнистость.

«Осень — сезон активных посадок плодовых культур, но при этом важно учитывать, какие сорта сажать в этот срок. Очень часто сажают не зимостойкие сорта, которые просто не приживутся в это время. Еще один из нюансов осенней работы в саду — побелка растений, которую поздней осенью не делают, хотя она и позволяет защитить стволы от зимних и весенних ожогов. Лучше проводить ее раньше», — заключила эксперт.

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