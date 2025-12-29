На всякий случай: график работы травмпунктов и больниц Подмосковья на новогодних праздниках

С 31 декабря по 11 января россияне отправятся на длинные праздничные выходные, но важно подумать не только о веселом, но и безопасном времяпровождении в этот период. Режим работы медучреждений Московской области — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Детские и взрослые поликлиники, женские консультации и Центры амбулаторной онкопомощи будут вести плановый прием 2, 3, 6, 9 и 10 января с 09:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. Стоматологии будут открыты для оказания плановой и экстренной помощи 2, 3, 6, 9, 10 января с 09:00 до 15:00, а 31 декабря, 1, 4, 5, 7 и 8 января с 09:00 до 14:00 дежурный врач будет вести только экстренный прием пациентов.

Неотложная служба поликлиник будет работать в течение всех выходных с 08:00 до 20:00, прием вызовов — с 08:00 до 18:00. Врачи «скорой» и стационарные отделения в больницах продолжат оказывать круглосуточную помощь жителям региона.

Жители Московской области могут записаться на прием к врачу через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот в мессенджерах Telegram и MAX. Для вызова скорой медицинской помощи необходимо позвонить по номеру 112.

