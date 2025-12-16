Налог от продажи квартиры: сколько, как и когда платить за 2025 год и кто освобождается

Перед продажей квартиры стоит свериться с одним важным пунктом: не придет ли «письмо счастья» от налоговой. В каких случаях при продаже недвижимости нужно платить налог в 2026 году, как он считается и когда, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риэлтор Юлия Юсова.

Почему нужно платить налог с продажи квартиры

Эксперт отметила, что многие люди удивляются: «Это же моя квартира! Почему я должен что-то платить?».

Важно понимать: налог платится не с самой квартиры, а с той разницы, которую вы получили между покупкой и продажей. То есть, если вы купили квартиру за 5 млн рублей, а продали за 7 млн рублей — налог начислят с этих 2 млн рублей прибыли», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, добавила она, есть хорошие новости: в законе предусмотрены льготы, которые освобождают от налога, если владеть недвижимостью достаточно долго.

«Сроки владения, после которых налог платить не нужно, — три года, если: квартира получена по наследству, вам ее подарил близкий родственник, вы участвовали в приватизации, это единственное жилье, и вы владели им не менее трех лет, и пять лет — во всех остальных случаях (обычная покупка, инвестиция и так далее)», — подчеркнула риэлтор.

Например, если квартира была куплена в январе 2021 года, и ее продажа состоится в феврале 2026 — пятилетний срок уже вышел, налога не будет.

«А если срок не выдержан? Тогда платим. Но сколько? С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения для доходов от продажи недвижимости: 13% с дохода до определенной суммы (например, 2,4 млн рублей), 15% с суммы, превышающей этот порог. Например, вы купили квартиру за 7 млн рублей, а продаете ее за 13 млн рублей до истечения срока собственности. Доход будет 5 млн и налог будет рассчитываться таким образом: 2,4 млн рублей х 13% = 312 тыс. рублей, 2,6 млн рублей х 15% = 390 тыс. рублей. Итого: 312 тыс. + 390 тыс. рублей = 702 тыс. рублей», — пояснила Юсова.

Когда и как платить налог

До 30 апреля следующего года необходимо подать декларацию 3-НДФЛ. До 15 июля — оплатить рассчитанный налог.

«Это делается через личный кабинет налогоплательщика или с помощью налогового консультанта. Если же вы не подадите декларацию, в которой вы правильно рассчитаете налог и уменьшите его на расходы, которые вы понесли при покупке квартиры, то налоговая насчитает вам налог с полной стоимости квартиры», — рассказала риэлтор.

Сумму налога можно уменьшить, и это называется налоговый вычет. Например, можно использовать имущественный вычет.

«Можно "снять" с налогооблагаемой базы: 1 млн рублей — при продаже жилого объекта, 250 тыс. рублей — при продаже нежилой недвижимости (гаражи, дачи и так далее). Можно использовать учет расходов на покупку. Если вы можете подтвердить, что когда-то купили эту недвижимость за определенную сумму (договор, выписки, платежки) — налог считается не с полной суммы продажи, а с разницы между покупкой и продажей», — пояснила эксперт.

Также имеются льготы для семей с детьми. Если жилье продается для того, чтобы купить новое, большее по площади, и у семьи есть дети — можно получить освобождение от налога при соблюдении ряда условий (в том числе по площади, срокам и стоимости новой покупки).

«Чтобы путь продажи недвижимости был без лишних препятствий, стоит заранее разобраться с налогами. Не стоит бояться этих расчетов, все решаемо, главное не закрывать глаза и не откладывать "на потом"», — заключила специалист.

