Индексация зарплат в 2026 году: кто получит прибавку, а кому урежут премии и заставят работать больше

В 2026 году индексация зарплаты можно ожидать в IT-отрасли, государственном и оборонном секторах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее стало известно, что почти половина российских компаний не планируют проводить в этом году новогодний корпоратив, привели «Ведомости» данные опроса «Актион финансы». Главная причина — нехватка денег, поскольку все свободные средства уходят на операционку и приоритетные проекты в конце года. Экономист Литвиненко подчеркнула, что отмена корпоративных праздников — это первый этап сокращения расходов. Коснутся подобные правила рынка малого и среднего бизнеса (МСБ), а также некоторых секторов крупного бизнеса.

«Это те отрасли, которые не получают государственную поддержку, не связаны с оборонными заказами или не работают на госконтрактах. Изменения произойдут в связи с высокой ставкой рефинансирования, санкциями, с постоянной неопределенностью, поиском поставщиков, новых путей логистики и методов расчета, это накладывает свой отпечаток», — пояснила эксперт.

По ее словам, сейчас на рынке труда существует материальное и психологические напряжение. Предприятиям постоянно приходится искать новые средства, и не все выдерживают такое.

«В первую очередь это малый средний бизнес, влияют на это повышение НДС до 22%, повышение утильсбора, технологический сбор и увеличение МРОТ. Все это в совокупности даст свой отпечаток. Некоторые сотрудники могут услышать в свой адрес как предложение перехода на нелегальную работу, так и про повышение нагрузки. Это однозначно коснется всех секторов экономики и всех масштабов бизнеса: стоит ожидать повышения нагрузки на каждого административного работника или сотрудника производственной части предприятия. МСБ перейдет в теневой сектор», — выразила мнение специалист.

Фото: [ istockphoto.com/Oleg Elkov ]

При этом проблемы не затронут IT-сектор, оборонную промышленность и предприятия на государственных контрактах, отметила эксперт.

«Они под защитой и поддержкой со стороны государства. При этом стоит ждать урезания бонусов, премий, также будут варианты, связанные с выходом на работу в праздничные выходные дни — не всегда это может оплачиваться. Стоит к этому быть готовыми, потому что пика зарплат мы достигли в 2025 году, а яму кадрового голода мы еще не прошли», — заявила она.

Однако массовых сокращение в следующем году ожидать не стоит, заверила эксперт.

«Как таковых сокращений ожидать не стоит, однако предложение о периодическом уходе в неоплачиваемый отпуск возможно будут появляться, особенно когда бизнес носит сезонный характер. Либо стоит ожидать перевод на более низкую оплату труда: без бонусов и квартальных премий, это также возможно. При этом ожидать индексации зарплат можно только в государственном и оборонном секторах, а также в IT-сфере, в остальных секторах вряд ли», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, как долго заморозки продержатся в Москве и Подмосковье.