Народные приметы на 11 января. Как защищали младенцев от нечисти в Страшный День

Православная церковь 11 января чтит память тысячи убитых в Вифлееме младенцев. В народе дату называют Страшным Днем. Подробнее об истории и поверьях на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Страшным день стали называть потому, что нечистая сила, согласно поверьям, могла проникать в мир людей и причинять вред. Традиционно люди старались защитить дом в этот день — его убирали, чтобы нечисть не спряталась в грязи, на порог и подоконники клали острые предметы, чтобы отпугнуть злых духов.

Люди носили с собой обереги, использовали заговоры и молитвы. День считался подходящим для гадания. Особенно им пользовались девушки, желающие узнать свою судьбу или имя будущего жениха. Гадали с помощью свечей, зеркал, воска и других предметов.

Также, согласно Евангелию, в этот день царь Ирод приказал убить всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет в Вифлееме и его окрестностях. После рождения Иисуса в Вифлееме, волхвы пришли в Иерусалим на поклон. Узнав об этом, царь Ирод увидел в младенце угрозу своей власти. Он попросил волхвов сообщить ему, где находится младенец, чтобы поклониться, однако мудрецы видели во сне откровение, предупреждающее, что им нельзя возвращаться к Ироду. Царь раскусил обман волхвов и приказал убить детей.

Фото: [ Картина Маттео ди Джованни «Избиение младенцев»/Фото: сommons.wikimediа/The Yorck Project ]

Приметы

Если в этот день тепло — весна будет ранней;

Низкие облака — к суровым холодам;

Снег падает крупными хлопьями — ожидайте оттепели;

Старались беречь детей, так как нечисть представляет особую опасность в этот день;

Детей не выпускали на улицу, а младенцам в колыбель клали цветок чертополоха, чтобы нежить не украла;

В этот день особенно активна нечистая сила, которую даже можно увидеть воочию;

Родители молились 11 января в церквях за детей с особым усердием;

Плохой приметой считается поссориться в Страшный день, так как ссора затянется надолго;

Люди старались не выходить лишний раз из дома.

Именины в этот день празднуют: Иван, Георгий, Евдокия, Наталья, Анна, Варвара, Вениамин, Фаддей, Марк.

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