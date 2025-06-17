Народные приметы на 18 июня: что обязательно нужно сделать в день Дорофея

По православному календарю 18 июня — день священномученика Дорофея Тирского. В народе его еще называют Дорофеев день, Волхв-дорофей или день «воробьиных ночей» — ночей, когда они максимально коротки. Как сохранить удачу, здоровье и урожай, следуя древним традициям, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

18 июня в православной традиции чтут священномученика Дорофея, епископа города Тира. Он прожил долгую жизнь — более 100 лет — и пострадал за веру в IV веке при императоре Юлиане Отступнике. Славился мудростью, образованностью и силой духа.

В народе этот день соединился с летними явлениями природы: короткими ночами, расцветом лекарственных трав и активной работой в поле. Так и появился Дорофеев день или «воробьиные ночи» — за их малую продолжительность.

Считалось, что в этот день природа «вскипает» от силы. Особенно мощными считались зверобой, полынь, мать-и-мачеха, крапива, ромашка; так называемая сон-трава — чтобы «видеть вещие сны» и «не подпускать нечисть». Травы сушили, складывали в мешочки, окуривали ими дом или держали под подушкой. На ночь могли класть под подушку крапиву — от ночных кошмаров, обрызгивать окна святой водой, зажигать лампадку или свечу на подоконнике, «чтобы дом видно было Богу».

В этот день нельзя купаться ночью — можно заболеть или «утащить хворь», а также ходить по вечерним полям — нечисть обитает в высокой траве. Кроме того, не стоит поднимать найденные вещи — особенно металлические, тканевые или украшения и рассказывать сны, даже хорошие.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Яркое теплое утро — к крупному урожаю зерновых;

Утром густая роса — обещает богатый урожай хлеба;

Туман над водой — предвещает урожай грибов;

Сильный аромат трав поутру — к дождю в ближайшее время;

Ветер с севера — к ясному дню, с северо-запада — к сырому лету, с юга — к теплой и плодородной погоде, с востока — к болезням;

Сова, кукша или дятел (особенно в ночь или раннее утро) — чувствовали дождь;

Много пауков — ясная погода;

Лютики раскрыты при пасмурном небе — к продолжительному периоду без дождей.

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