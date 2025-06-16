Народные приметы на 17 июня: что нужно обязательно сделать в день Митрофана Навозника

17 июня в народном календаре — день Митрофана Навозника. На Руси его считали важной вехой в летнем цикле земледельческих работ. В этот день внимательно следили за погодой, работали в поле, старались угодить силам природы, а заодно избегали дел, которые могли навлечь беду. Чего нельзя делать 17 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой Митрофан Константинопольский в православной традиции почитается 17 июня. А в народе этот день прозвали «Навозником», потому что крестьяне именно в это время активно удобряли землю навозом — чтобы собрать богатый урожай осенью. Навоз в этот день считался не просто удобрением, а священным даром плодородия. В поле выходили с особым почтением, прося природу быть щедрой.

17 июня нельзя купаться в реках и озерах — вода в этот день «тяжелая», можно заболеть или попасть в водоворот. Также не стоит хлопать по плечу и обниматься без повода — это могло «перетянуть» на себя чужие беды.

Кроме того, не рекомендуется шить и заниматься примеркой одежды — особенно опасно смотреть на себя в зеркало в новой вещи: можно «прошить» счастье.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день важно жить в согласии с природой, внимательно наблюдать за знаками и помнить: все, что делается 17 июня, отзовется в урожае и благополучии. Так, стоит подкормить огород или сад — хоть немного навоза, компоста или зеленой бражки. Это привлекает плодородие и «доброту» земли.

Также 17 июня важно поработать на свежем воздухе — особенно полезно окучивать картофель, сеять гречиху, рыхлить почву.

Кроме того, стоит прислушаться к ветру — считалось, что 17 июня можно «выгадать» погоду до конца месяца: с какой стороны подует ветер, оттуда и ждать перемен.

Приметы

Ветер с севера или запада — жди похолодания и дождей.

Солнце садится в тумане — будет ненастье.

Цветы пахнут сильнее обычного — к дождю.

Радуга утром — хорошая погода, вечером — к ливню.

Роса густая — день будет жаркий и сухой.

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