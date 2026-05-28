Нашествие акул? Почему на самом деле закрыли пляжи на курортах Египта
В туристических чатах и соцсетях появилась информация о якобы закрытии пляжей в Египте и отмене морских экскурсий на курортах Хургада, Шарм-эль-Шейх и Эль-Кусейр из-за появления акул у побережья — очевидцы утверждают, что хищников видели прямо у отелей и спасатели выводили людей из воды, однако туроператоры заявляют, что речь идет не о «нашествии акул», а о временных ограничениях, связанных с погодными условиями и штормом. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» пообщался с отдыхающими и туроператорами и узнал, что происходит на Красном море на самом деле.
Соцсети: «акулы у пляжей и эвакуация туристов»
В сети появились сообщения о том, что в районе популярных египетских курортов якобы зафиксировали появление акул вблизи береговой линии.
Согласно распространяемой информации, одну из акул заметили в районе Саккала в Хургаде, после чего спасатели начали экстренно выводить людей из воды. Еще один похожий случай якобы произошел у пляжа Олд Шератон.
Отдельно утверждалось, что в некоторых районах могли быть временно закрыты порты и приостановлены морские экскурсии.
Очевидцы расходятся в оценках ситуации
При этом версии происходящего у отдыхающих сильно отличаются.
«К сожалению, это так. Мой друг сейчас там живет и рассказывал мне. Говорит, что ввели меры безопасности», — заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» жительница Москвы Ирина Лебедева (имя изменено, — прим. ред.), ссылаясь на информацию от знакомых, находящихся на курорте.
Однако другие туристы уверяют, что речь шла не об акулах.
«На самом деле это были дельфины. Морские экскурсии закрывали всего на три дня из-за шторма. В официальных сообщениях причиной также называли погоду», — рассказала туристка из Санкт-Петербурга Алена Морозова (имя изменено, — прим. ред.), отдыхающая в Хургаде.
Официальная версия: ограничения из-за погоды
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявили, что подтверждений информации о закрытии пляжей из-за акул не поступало.
«По данным принимающих компаний российских туроператоров, на отдельных участках побережья Хургады действительно могли вводиться ограничения на купание, однако они связаны исключительно с неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и штормом», — уточнили специалисты.
Шарм-эль-Шейх работает в штатном режиме
В АТОР также отмечают, что в Шарм-эль-Шейхе туристическая инфраструктура функционирует в обычном режиме, а морские экскурсии не отменялись. В отрасли предполагают, что распространяемая информация может быть связана с искажением локальных ограничений и быстро разошедшимися слухами.
На данный момент ни египетские власти, ни туроператоры не подтверждают массового появления акул у побережья курортов. Большинство ограничений, по официальной информации, связано с погодными условиями, а не с угрозой со стороны морских хищников.
