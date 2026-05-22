«Диарея путешественника» почти гарантирована: названы курорты с самым высоким риском

Риск «диареи путешественника» выше всего на популярных жарких курортах Азии, Африки, Латинской Америки и на перегруженных южных берегах России, где жара, массовый турпоток и уличная еда сходятся в одной точке. О том, кому это особенно грозит и какие простые меры реально спасают отпуск от кишечной инфекции, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач‑терапевт, заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Ревкова.

Где риск выше: зарубежные направления и курорты в России

По ее словам, наибольшее число случаев «диареи путешественника» приходится на страны с жарким климатом и неидеальной санитарией.

«Высокий риск инфекционных кишечных расстройств мы видим в странах Азии, Африки, Латинской Америки с нестабильной санитарией и большим туристическим потоком», — отметила Ревкова.

Она уточнила, что ключевые факторы риска — качество питьевой воды, уличная еда, несоблюдение гигиены при приготовлении пищи, высокая температура и влажность, которые ускоряют размножение патогенов.

Внутри России, подчеркнула врач, повышенное внимание требуется на южных курортах. В пик сезона, когда стоит жара и резко увеличивается число отдыхающих, риск возрастает. Источники проблемы, по словам Ревковой, одни и те же: некипяченая вода, лед из сырой воды, плохо промытые фрукты и овощи, блюда, которые долго стоят на жаре или на «шведском столе» при комнатной температуре.

Кому диарея особенно опасна и какие меры реально работают

По словам медика, диарея путешественника может возникнуть у любого туриста, но более уязвимы дети, пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями кишечника и иммунодефицитами. У этих групп обезвоживание и интоксикация развиваются быстрее и переносятся тяжелее.

«Мы рекомендуем пить только бутилированную или кипяченую воду, не добавлять в напитки лед, тщательно мыть фрукты и овощи, по возможности обдавать их кипятком, очень осторожно относиться к уличной еде и „шведским столам“», — перечислила врач.

Она добавила, что чем проще и лучше термически обработано блюдо, тем оно безопаснее. Отдельный акцент специалист сделала на гигиене.

«Частое мытье рук с мылом и использование антисептиков перед едой значительно снижают риск», — подчеркнула Ревкова.

Обращение к врачу, по ее словам, обязательно при высокой температуре, появлении крови или слизи в стуле, выраженных болях в животе, признаках обезвоживания — сухости во рту и редком мочеиспускании.

«Опасная ошибка — начинать прием антибиотиков и сильных противодиарейных средств без консультации специалиста, особенно на фоне температуры и кровянистого стула», — предупредила она.

Ревкова резюмировала, что при ухудшении состояния в течение суток не стоит ждать, что «само пройдет»: своевременное обращение к врачу позволяет быстро купировать ситуацию и не превращать отпуск в испытание.

