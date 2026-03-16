Названы главные правила выхода из поста без риска для здоровья

Гастрит может обостриться в случае переедания после завершения религиозных постов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

В 2026 году Великий пост закончится 11 апреля, а Рамадан — 19 марта. Как отметила эксперт, одна из самых частых ошибок после окончания поста — обильные вечерние приемы пищи и переедание после длительного ограничения.

«Иными словами, желудок, который в течение месяца работал в более щадящем режиме, получает резкую нагрузку. Это может привести к тяжести, изжоге и обострению гастрита», — отметила специалист.

Кроме того, большое количество жирной пищи стимулирует активное сокращение желчного пузыря, предупредила врач.

«У людей с предрасположенностью это иногда провоцирует боли или приступы желчной колики. Печень также испытывает повышенную нагрузку, поскольку ей необходимо переработать увеличившееся количество жиров и других питательных веществ. Поэтому после завершения поста рекомендуется постепенно расширять рацион, избегать переедания и отдавать предпочтение легкой пище. Дробное питание и умеренные порции помогают пищеварительной системе мягко вернуться к привычному режиму работы», — заключила Сысоева.

