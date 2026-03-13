Жителей Подмосковья заставят платить за выезд на лед

За выезд на лед на автомобиле в Московской области грозит штраф в размере от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

Плата рублем

Как отметил юрист, в вопросе выхода людей на лед стоит различать сам запрет и административную ответственность за его нарушение. Запрет может устанавливаться различными способами, чаще всего он обозначается предупреждающими знаками или информационными щитами на водоемах. Ограничения могут вводиться органами госвласти и местного самоуправления. При этом в федеральном КоАП нет отдельного штрафа за выход граждан на лед весной. Такая ответственность может устанавливаться на региональном уровне, но в Кодексе Московской области нет нормы, предусматривающей штраф именно за выход на лед. Однако ответственность все же можно понести.

«Правоприменительная практика исходит из того, что если гражданин осуществляет выезд на лед на автомобиле, его действия квалифицируются по статье 8.42 КоАП РФ. Указанная норма предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей», — заключил Углов.

Обстановка в Подмосковье

По данным ГУ МЧС России по Московской области, ледостав сохраняется на реке Ока в районе Серпухова и Коломны, а также на малых реках: Озерне выше Озернинского водохранилища, Волошне (приток Рузского водохранилища), в верхнем течении Москвы-реки и на реке Дубна.

На Оке у Каширы началось образование закраин, а на Малой Истре — притоке Истры — появилась вода поверх льда, подвижка замечена на реке Воря (приток Клязьмы). Ледяной покров на водоемах продолжает разрушаться: наблюдаются забереги, закраины и осевший лед. Реки Пахра и Катыш уже полностью освободились ото льда.

Специалисты ГУ МЧС России по Московской области предупреждают об опасности выхода на тонкий весенний лед: на водоемах и водотоках он уже не является сплошным, а его толщина и прочность могут быть недостаточными для того, чтобы выдержать вес человека. Выход и выезд на лед вне оборудованных ледовых переправ представляет серьезную опасность.

