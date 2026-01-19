Не договорились о цифре: Стинг проиграл первый раунд суда бывшим участникам The Police

Фронтмен легендарной группы The Police Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) перевел более 800 000 долларов (около 598 000 фунтов стерлингов) гитаристу Энди Саммерсу и барабанщику Стюарту Коупленду. Этот платеж стал ответом на судебный иск, который музыканты подали на своего бывшего лидера в сентябре 2023 года.

Энди Саммерс и Стюарт Коупленд потребовали «значительной компенсации» за многолетние, по их мнению, невыплаченные авторские отчисления. Их адвокаты оценили общую сумму исторических недоплат в диапазоне от 2 до 10,75 миллиона долларов, не включая возможные проценты. Центром спора стали доходы от цифрового использования бэк-каталога группы — стриминга и скачиваний песен.

Стинг оспаривает право своих бывших коллег на эти отчисления, утверждая, что цифровые форматы следует рассматривать как «публичное исполнение», а не как продажи, и действующие соглашения на них не распространяются. Саммерс и Коупленд, не указанные авторами таких монументальных хитов, как Every Breath You Take (приносящей Стингу свыше 550 000 фунтов годового дохода), настаивают на выплатах как «гонорары аранжировщиков».

Исторически Стинг соглашался выплачивать им 15% отчислений за песни, написанные им для группы. Это соглашение несколько раз пересматривалось, последний раз в 2016 году. Адвокаты Стинга называют новый иск «незаконной попыткой» в очередной раз изменить достигнутые договоренности. Легендарная The Police, продавшая более 75 миллионов альбомов и распавшаяся в 1984 году, вновь оказалась в центре внимания из-за внутреннего финансового конфликта.

Ранее сообщалось, что Аллегрова отсудила у москвича 1,3 млн рублей за ДТП в Подмосковье.