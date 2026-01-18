Аллегрова хладнокровно засудила москвича за ДТП, о котором не знала

Столкновение на парковке торгового центра обернулось для москвича многомиллионными обязательствами перед одной из самых известных эстрадных артисток страны. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Baza, суд Красногорска постановил взыскать с водителя более 1.3 миллиона рублей в пользу Ирины Аллегровой за поврежденный автомобиль. Примечательно, что сама певица, по данным из дела, не была осведомлена об инциденте — машина была с водителем, а все юридические процедуры инициировали ее представители.

Подоплека дела кроется в классической коллизии между лимитами страхования и реальной стоимостью ремонта. После аварии сторона Аллегровой предложила виновнику добровольно возместить ущерб в полном объеме — 2.2 миллиона рублей. Однако водитель отказался, полагаясь на максимальную выплату по полису ОСАГО в 400 тысяч рублей. Эта сумма не покрыла затраты, что и привело к судебному иску о взыскании разницы. Суд, хотя и снизил запрашиваемую сумму, все же обязал ответчика выплатить значительную компенсацию.

Финал истории пока не наступил — решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу, и ответчик имеет право на его обжалование. Сам виновник ДТП, как сообщается, не торопится с выплатой и сохраняет слабую надежду на то, что личное вмешательство артистки сможет изменить ситуацию. Однако юридические эксперты отмечают, что в подобных делах, где фигурирует имущественный ущерб, личное отношение потерпевшего редко влияет на исполнение судебного акта.

Подчеркнем, что сама Аллегрова или ее представители информацию не подтверждали. Новости о возможной судебной разборке с участием звезды поступили в СМИ от телеграм-канала Mash. Комментарии по ситуации могут появиться позже.

