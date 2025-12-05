«Не могли сбить температуру, ребенок задыхался»: жители Орска рассказали о вспышке подозрительного ОРВИ

Школы Орска перешли в дистанционный формат работы из-за вспышки вируса. За неделю заболеваемость выросла в два раза, у всех похожие симптомы: высокая температура и удушающий кашель. Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о тяжелом течение болезни. Врачи диагностируют у пациентов ОРВИ, но так ли это — в материале.

«Ломит все тело»

Местная жительница Юлия рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ее семья заболела примерно три недели назад, первым заразился муж. Сначала всем показалось, что у супруга обычное ОРВИ, но через день температура поднялась до 38-38,5 градусов, начался сухой кашель.

«Ломит все тело, температура держится постоянно, очень тяжело сбивается — приходится увеличивать дозу жаропонижающих. После мужа заболели дети, тоже стандартно — обычная ОРВИ. Но все переходит в сухой кашель. Температура у детей доходила до 39 градусов. Жаропонижающие ее не сбивали, а если и получалось, то максимум на 4-5 часов. Обильное питье тоже не помогало. Перешло все в ларингит, сухой кашель, абсолютно лающий», — рассказала женщина.

Приехавшие врачи скорой помощи рекомендовали увеличить дозу жаропонижающих для детей. В течение пяти дней температура у ребят держалась на 38 градусах, порой опускаясь до 37,5-37,7.

«Скорую помощь вызывала, потому что не могла сбить температуру старшему, и младший задыхался, но, пока ждали врачей, сами справились со спазмом — ребенок дышал ингалятором», — отметила Юлия.

Сама она тоже переболела, но не так тяжело и долго, как дети. Температура достигала 38,5-38,8, ломило буквально все тело, кости.

Фото: [ пресс-служба скорой помощи Московской области ]

«На третий день, видимо, у меня еще перешло в ангину, потому что был налет, увеличились миндалины. Но довольно-таки быстро прошло за счет полоскания, обильного теплого питья. Я болела порядка 4-5 дней. Мы вызывали врача на дом детям, доктор слушал, потом через несколько дней опять послушали. Легкие были чистые. Врачи «скорой» сказали, что уже пошло улучшение, смысла сдавать анализы нет», — поделилась жительница Орска.

С 4 декабря все школы Орска перешли на дистанционное обучение, кроме первых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. Как сообщил глава города Артем Воробьев, за последнюю неделю число заболевших школьников от 7 до 14 лет выросло в два раза. На занятиях для первого и старших классов соблюдаются повышенные меры предосторожности.

«Остальные дети на дистанционном обучении. Детей болеет очень много, у всех одни и те же симптомы: очень высокая температура и сухой, переходящий в лающий кашель. В детсадах такая же картина, но карантина нет, малыши продолжают ходить. На удаленку никого из офисов не переводили, я не слышала об этом, все знакомые работают как обычно», — сообщила она.

«Могут быть более агрессивные вирусы»

По словам Юлии, в справке для детей врачи поставили диагноз ОРВИ. Однако, как заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заведующая поликлиникой №5 «Путилково» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-педиатр Оксана Царегородцева, резкое увеличение заболеваемости и выраженность симптомов, которые описывают жители Орска, действительно могут указывать на циркуляцию более агрессивных вирусов, в том числе штаммов гриппа.

Фото: [ istockphoto.com/andrei_r ]

«Для классического «легкого» ОРВИ типичны умеренная температура, постепенное начало и ограниченная интоксикация. Однако высокая лихорадка до 39 градусов, трудности со снижением температуры, выраженная ломота, сухой лающий кашель, длительная слабость и поражение гортани чаще соответствуют клинической картине гриппа либо тяжелой вирусной инфекции», — объяснила врач.

У детей заболевание нередко протекает тяжелее из-за незрелости иммунной системы. При этом чистые легкие при аускультации не исключают вирусное поражение верхних дыхательных путей, включая гортань и трахею, отметила Царегородцева.

«Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется минимизировать контакты в период подъема заболеваемости, чаще проветривать помещения, использовать маски в местах скопления людей, соблюдать гигиену рук и не отправлять детей в коллективы при первых симптомах. Важно своевременно обращаться за врачебной помощью, особенно если температура держится более трех дней или появляются признаки дыхательных осложнений», — посоветовала эксперт.

Подмосковье тоже под угрозой?

Похожие на описанные жителями Орска симптомы можно встретить и в Московской области — среди заразившихся гонконгским гриппом. На данный момент в регионе регистрируются случаи болезни, которая протекает с резким началом, высокой температурой, которая может держаться до четырех дней и не купироваться жаропонижающими средствами, ломотой в теле и болями в ушах. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Фото: [ istockphoto.com/DMP ]

«Возникает заложенность носа, боли в горле, кашель. При несвоевременном начале лечения возможны осложнения со стороны почек, легких, головного мозга и органов кроветворения. Кроме того, в Подмосковье регистрируются случаи риновирусной и аденовирусной инфекций, которые имеют достаточно часто схожие течения, и лечение у данных видов одинаковое», — сообщил эксперт.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Московской области на данный момент не превышает эпидемиологический порог, заключил Осипов.

