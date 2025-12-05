Сотни случаев заражения за неделю: чем особенно опасен грипп А

В Камчатском крае за последнюю неделю лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания гриппом типа А, сообщают местные СМИ. Помимо гриппа, врачи диагностируют и другие респираторные вирусы, такие как парагрипп, COVID-19, аденовирус, а также сезонные коронавирусы и другие вирусы, вызывающие простудные заболевания. Чем отличается грипп типа А, и чем он опасен, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Эксперт отметил, что в настоящее время в Московской области заболеваемость острыми вирусными инфекциями не превышает эпидпорог.

«Регистрируются случаи гриппа А, случаи гонконгского гриппа, риновируса и аденовируса. Эти заболевания протекают практически одинаково. С клиническими симптомами, резким началом заболевания, повышением температуры, заложенностью носа, болями в горле, болями в ушах, ломотой в теле. Особенно интенсивно выражены эти симптомы при так называемом гонконгском гриппе», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В любом случае, продолжил он, все эти заболевания нужно вовремя начать лечить для того, чтобы избежать осложнений.

«Потому что опасны осложнения, особенно гриппа А и гонконгского гриппа, в виде поражения легких, пневмонии, поражение сердца, кардита, поражение почек и в самых тяжелых случаях — поражение мозга. Меры профилактики как обычно — избегать скопления людей, избегать контакта с заболевшими, носить маску в общественных местах, проветривать помещения. Придя с улицы, вымыть руки и умыться. И единственный метод профилактики — это, конечно, вакцинация против гриппа», — подчеркнул Осипов.

Вакцинация не дает 100% защиты от заболевания, но заболевание будет протекать легче и без всяких осложнений, заключил врач.

