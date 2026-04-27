Не только дипломатия: что стоит за встречей Путина с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин 27 апреля принял в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана Аббаса Аракчи на фоне сорвавшихся переговоров Тегерана с Вашингтоном и продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке. Визит может быть связан не только с координацией дипломатических позиций, но и с расширением сотрудничества в других сферах, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

Два направления визита

По словам эксперта, в отношениях Москвы и Тегерана прослеживаются два параллельных направления. До начала конфликта на Ближнем Востоке с визитами в Россию регулярно приезжал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — его поездки были связаны с военно-техническим сотрудничеством. Однако Лариджани погиб в результате израильского удара в марте 2026 года.

«Так как Аракчи — все-таки министр иностранных дел, тут скорее может быть координация позиций. Москва, возможно, играет какую-то посредническую роль, пусть и не публичную. В целом это свидетельство того, что отношения между Россией и Ираном углубляются», — отметила Добрева.

Угроза новой эскалации

Эксперт подчеркнула, что переговоры между Ираном и США фактически зашли в тупик. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что важность встречи Путина и Аракчи трудно переоценить с учетом обстановки вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

«Ситуация подвешена, переговоры по факту сорваны, и можно ожидать возобновления конфликта. Визит любых должностных лиц Ирана в Россию может означать продолжение действий в направлении сотрудничества», — пояснила собеседница REGIONS.

Партнерство без пункта о взаимной обороне

Добрева напомнила, что, несмотря на подписанный в январе 2025 года Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, в документе отсутствует пункт о взаимной военной защите. Тем не менее помощь между странами осуществляется, хотя и в непубличном формате.

«Иранское руководство, несмотря на то что оно фактически сменилось, позитивно смотрит на Россию как на стратегического партнера. Отношения и с Россией, и с Китаем продолжают развиваться», — подчеркнула эксперт.

Тем временем ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Ранее стало известно, что блокада Ормузского пролива привела к серьезным последствиям для мировой торговли.