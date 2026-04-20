Ормузский пролив закрыт: политолог раскрыл, как Иран без армии держит мировую экономику на крючке

Иран нанес удар по кораблям США беспилотниками — и сделал это наглядно, демонстративно и с четким посылом. По словам политолога Вадима Мингалева, формальный повод: американцы захватили иранское судно «Touska», следовавшее из Китая, обстреляли его и вывели из строя машинное отделение, а неформальный: Тегеран устал от односторонних правил игры. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что главное здесь не в деталях атаки, а в механизме, который Иран только что обкатал в реальном бою. У него нет численного военного превосходства, зато есть контроль над Ормузским проливом — узкой горловиной, через которую проходит огромная доля мировой нефти. И вместо того, чтобы пытаться победить американский флот в открытом столкновении, Тегеран просто перекрывает экономическую артерию. Это асимметричный ответ: не нужно уничтожать авианосцы, достаточно создать пробку в глобальной логистике. Нефть Brent уже отреагировала — плюс больше шести процентов, цена перешагнула $96 за баррель. А хуситы тем временем снова грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и, если это случится, цены могут улететь к $200, а за ними придет глобальная рецессия. При этом сам Иран, по данным разведки, сохранил около 60–70% ракет и около 40% беспилотников — этого хватит минимум на полгода интенсивного конфликта. А перемирие, как ни парадоксально, позволило Тегерану пополнить арсеналы и вытащить из-под завалов десятки ракетных установок. Вашингтон теперь наверняка будет готовиться тщательнее — прошлые ошибки учтены, но и у Ирана козыри еще не кончились.

Эксперт отметил, что Европа уже ощущает нехватку маршрутов и рост цен. Турция, Ирак и европейские инвесторы начинают всерьез обсуждать нефтепровод Басра — Джейхан в обход Ормуза. Проект дорогой, политически сложный, но альтернатив почти не осталось. А внутри самого Ирана, как ни странно, конфликт с США сыграл на руку властям: временно погашен раскол между радикалами и умеренными, даже министр Аракчи, которого еще накануне критиковали, теперь говорит с Вашингтоном с жестких позиций. Переговоры о ядерной программе заморожены — Тегеран ссылается на завышенные требования, а Трамп в ответ грозит уничтожить электростанции и мосты.

По его мнению, Россия в этой картине оказывается в выигрышном положении, но не потому, что участвует в конфликте, а ровно наоборот — из-за своей предсказуемости и надежности. Пока мир лихорадит от перекрытых проливов и скачков цен, российская нефть выглядит стабильным активом, и спрос на нее только растет. Доходы от экспорта уже удвоились, и теперь вопрос не в том, как заработать, а в том, как разумно потратить эти сверхдоходы. Потому что ближневосточный конфликт может затянуться, может расшириться, может неожиданно закончиться — но окно возможностей для Москвы открыто здесь и сейчас. И закрывать его раньше времени было бы по меньшей мере недальновидно.

