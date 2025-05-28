Не только рабочий стаж: как накопить дополнительные пенсионные баллы

Пенсионные баллы в России накапливаются не только за рабочий стаж, но и за значимые периоды жизни каждого гражданина. Например, за срочную службу в армии или уход за ребенком. Сколько баллов можно получить в этом случае, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что срочная служба в армии заложит в «копилочку» дополнительные 1,8 балла.

«Значимым периодом является и уход за ребенком. Причем сумма баллов, которая дополнительно полагается маме за каждого последующего ребенка растет существенно. Так, например, год ухода за первым ребенком до 1,5 года даст 1,8 дополнительных ИПК, за вторым — уже 3,6 балла. Если в семье воспитывается трое и более детей, то за уход за третьим и каждым последующим ребенком положено уже по 5,4 балла в год», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если в семье трое детей, то мама может претендовать на дополнительные 16,2 пенсионных баллов, продолжила она.

«Дополнительные пенсионные баллы в размере 1,8 начисляются и за уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком, возраст которого превышает 80 лет. Дополнительные пенсионные баллы положены и в том случае, если вместе с военнослужащим в местность, где нет возможности трудоустроиться, переезжает вторая половинка», — добавила Проданова.

В данном случае, продолжила эксперт, неработающие супруг или супруга могут рассчитывать на дополнительные 1,8 балла в течение не более пяти лет.

«Аналогично на дополнительные 1,8 ИПК могут в течение пяти лет рассчитывать супруг или супруга тех лиц, которые, живя за границей, работают в дипмиссиях или консульствах России», — заключила экономист.

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