Нельзя охотиться и резать птицу: народные приметы и запреты в день преподобного Исаака 12 июня

Православные верующие 12 июня чтят память преподобного Исаака Далматского, а в народе день известен как Исаакий-змеевик. Подробнее о приметах и запретах на 12 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Преподобный Исаакий Далматский, основатель Далматской обители, родился в IV веке, вероятно, в Сирии. Еще в молодости он оставил мирскую жизнь и принял монашеский постриг, посвятив себя молитве и аскезе. Исаакий смело выступал против еретиков, призывая императора вернуться к истинной вере. За свои обличения он подвергался преследованиям и заключению. Однако, несмотря на страдания, Исаакий не прекращал своей проповеди. Предание гласит, что он предсказал гибель императора Валента в сражении с готами, что и произошло в 378 году.

После смерти Валента и воцарения императора Феодосия Великого, Исаакий был освобожден и основал в Константинополе обитель, получившую название Далматской. Этот монастырь стал важным центром православной духовности. В этот день православные христиане возносят молитвы к преподобному Исаакию о помощи в укреплении веры, защите от ересей и исцелении от душевных и телесных недугов.

Фото: [ сommons.wikimedia/LoKi ]

Приметы

Когда бобы цветут — с хлебом тяжело;

Белые медведи в зоопарке перестали купаться в бассейне — через два-три дня будет похолодание;

Поздним вечером кузнечик затрещал — к погожему дню;

В зените небо ясное в просветах — к улучшению погоды;

Шмели спокойны больше обыкновенного — к дождю;

Сова закричала — к холоду;

Если пауки усердно работают в этот день — погода будет меняться;

Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду — к дождю;

Нельзя ссориться и скандалить;

Плохая примета — давать в займы в Исааков день;

Не охотились и не резали птицу 12 июня.

Именины в этот день празднуют Василий и Яков.

Ранее стало известно, что только 3% московских выпускников планируют учиться за границей.