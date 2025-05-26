Нельзя садиться за стол с углами: народные приметы и традиции на Сидора Огуречника 27 мая

Православные верующие 27 мая чтят память двух святых Исидоров. В народе день называли Сидор Огуречник. Подробнее о традициях и приметах праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой Исидор Хиосский пострадал за христианскую веру в III веке на острове Хиос. Будучи юным воином, он отказался приносить жертвы языческим богам, за что был подвергнут жестоким пыткам и в конце концов обезглавлен.

Другой святой Исидор — Севильский, жил в VI-VII веках в Испании. Он был выдающимся ученым, писателем и богословом. Будучи архиепископом Севильи, он внес огромный вклад в сохранение античного знания и его адаптацию к христианской культуре. Его энциклопедический труд «Этимологии» стал важным источником знаний для средневековой Европы, охватывающим широкий спектр тем от грамматики и риторики до медицины и естественных наук. Исидор Севильский считается покровителем ученых и студентов.

В этот день люди молятся святым об укреплении веры, об успехах в учебе и науке. В народной традиции этот день также связан с началом летних полевых работ. Крестьяне просят святых Исидоров о хорошем урожае и защите от стихийных бедствий.

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Приметы

Ласточки прилетели рано — год будет счастливым;

Перепел поет с задором — к ясному дню;

Мокрая тряпка вывешивается на ночь: если высохла, то урожая на огурцы;

Если пыль перьями висит на ветвях ивы или падает с них — лен сеять рано;

Кукушка закуковала — пора сеять лен;

Ласточки летают высоко в небе — к хорошей, солнечной погоде, а если низко — к дождю;

На Сидора холодно — все лето такое;

Не стоит во время важного разговора 27 мая садиться за стол с углами, чтобы было проще договориться;

Нельзя ругаться и сквернословить, чтобы не испортить отношение с окружающими надолго;

Нельзя возвращаться домой на половине пути, даже если что-то забыли;

Начинали сеять лен, если слышали, что кукушку кукует.

Именины в этот день отмечают: Александр, Иван, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

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