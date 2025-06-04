Нельзя смотреть, как работает другой: народные приметы и поверья на Левона Огуречника 5 июня

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Фото: [freepik.com]

Святителя Леонтия, епископа Ростовского, вспоминает церковь 5 июня. В народе дату называли Левон Огуречник. Подробнее о традициях и приметах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Леонтий родился в Кон­стан­ти­но­по­ле, он прибыл на Русь в XI веке и был пострижеником Киево-Печерского монастыря. Он был одним из первых проповедников христианства в Ростове, где в то время господствовало язычество. Несмотря на враждебность местных жителей, святитель не отступал от своей миссии. Он основал первую в Ростове церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и школу для обучения детей.

Деятельность Леонтия вызвала гнев язычников. В 1077 году он принял мученическую смерть от их рук. Однако его подвиг не был забыт. Вскоре после кончины Леонтий был причислен к лику святых.

В народе день святителя Леонтия связывали с окончанием посевных работ и началом лета. Крестьяне обращались к святому с молитвами о хорошем урожае и защите от стихийных бедствий. Существовало поверье, что в этот день нельзя пахать землю, чтобы не потревожить святого.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Лето бурное — зима с метелями;
  • Трава поутру сильнее обычного пахнет — быть дождю;
  • Обильный цвет рябины — быть урожаю конопли;
  • Хрущи и другие жуки резво летают с жужжанием — к солнечному теплому дню;
  • Мошки и комары вьются столбом — к хорошей погоде;
  • Горлица заворковала — пора на полях сеять коноплю;
  • Восход Солнца сопровождается духотой — будет ненастье;
  • Листья клевера лугового опустились, сложились в зонтик, прикрыв склонившиеся цветочные головки, — к дождю;
  • Не принято сидеть дома, лучше выйти прогуляться;
  • Не отказывали в помощи нуждающимся, чтобы самим потом не нуждаться;
  • Не занимались в этот день строительством и ремонтом, чтобы не получить травму;
  • Нельзя было наблюдать, как работает другой человек, чтобы не стать жертвой мошенников и потерять финансы.

Именины в этот день празднуют: Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.

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