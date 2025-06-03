Жидкое мыло и полынь: как избавиться от тли в огороде — рабочие способы

Существует несколько эффективных химических и естественных методов, чтобы избавиться от тли в огороде. Одним из самых простых является использование мыльного раствора, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.

Для этого, по словам эксперта, необходимо растворить в литре воды столовую ложку жидкого мыла (подойдет как хозяйственное, так и специальное садовое мыло) и аккуратно обработать пораженные растения. Этот метод помогает заблокировать дыхательные поры насекомых, что приводит к их гибели.

«Также можно использовать настои таких трав, как полынь, татарник или чеснок. Эти растения обладают запахом и веществами, которые отпугивают тлю. Для приготовления настоя нужно прокипятить нарезанные травы в воде, затем настоять отвар несколько часов и процедить. Полученным раствором можно орошать растения», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще одним способом борьбы с тлей является привлечение естественных хищников, таких как божьи коровки и златоглазки.

«Эти насекомые питаются тлей и могут серьезно снизить ее численность. Для привлечения этих хищников можно высаживать цветы, которые их привлекают, например, укроп, лук или календулу», — отметила садовод.

Важно помнить и о регулярном осмотре растений, чтобы вовремя заметить появление тли и предпринять меры по ее уничтожению.

«В случае серьезного поражения можно использовать инсектициды, однако их применение следует осуществлять с осторожностью, особенно в условиях, когда в огороде есть полезные насекомые и опылители», — заключила эксперт.

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