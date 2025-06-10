Нельзя тревожить землю: народные приметы и запреты в день Луки 11 июня

Православные верующие 11 июня чтят четыре иконы Божией Матери и святителя Луку, а в народе это день Феодосьи Колосятницы. О чем предупреждают приметы на 11 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский и Крымский, родился в Керчи в семье фармацевта. Валентин с детства проявлял интерес к живописи и медицине. Окончив медицинский факультет Киевского университета, он посвятил себя хирургии, стремясь облегчить страдания больных.

После революции Валентин принимает священнический сан, не прекращая при этом врачебной практики. Его пастырское служение проходило в эпоху гонений на Церковь. Он неоднократно подвергался арестам, ссылкам и пыткам, но никогда не отрекался от своей веры и продолжал оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся.

Во время Великой Отечественной войны, находясь в ссылке, Лука Войно-Ясенецкий был назначен главным хирургом госпиталя. Его опыт и знания спасли тысячи жизней. После войны он вернулся к архипастырскому служению в Крыму, продолжая заниматься медицинской практикой и духовным просвещением.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные святому. Верующие обращаются к святителю Луке с молитвами об исцелении от болезней, особенно связанных со зрением, и о помощи в трудных жизненных ситуациях. В народе считается, что молитва святому Луке помогает в сложных хирургических операциях.

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Приметы

Туман стелется утром по воде — к хорошей погоде;

После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера — к затяжному ненастью;

Черемуха «плачет» — перед дождем;

Во время цветения туман сухой — ущерб хлебам;

Пчелы сильно летят к своим ульям — ожидай дождя;

Колосится рожь — к урожаю грибов;

Иголки чертополоха не колются — к дождю;

Про сегодняшний день говорили, что он несчастливый и стоит всех понедельников;

Нельзя скакать и прыгать, чтоб не потревожить землю.

Именины в этот день отмечают: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария.

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