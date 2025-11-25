Несколько индексаций и рост баллов: как изменится пенсия в России в 2026 году

2026 год будет богат на повышение пенсионных выплат, индексаций планируется несколько. Подробнее о каждой из них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, несмотря на то, что первая индексация пенсий в 2026 году сначала планировалась на февраль, власти приняли несколько иное решение.

«Размер пенсий повысят уже 1 января 2026 года. Законопроект о бюджете СФР с индексацией в 7,6% одобрен Госдумой. Таким образом, уже в декабре 2025 года большинство пенсионеров получит сразу две выплаты — пенсию за декабрь уходящего года и проиндексированную на 7,6% сумму за январь 2026-го. Индексация пенсий коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По данным Соцфонда, продолжила она, проиндексированные выплаты получат не менее 40 млн россиян.

«С учетом январской индексации, среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Решение о досрочной индексации пенсий было принято на основании того, что прогноз по официальной инфляции в текущем периоде на уровне 6,8% оказался ниже 7,6%. Вместе с тем, год еще не закончен, и в случае если уровень фактической инфляции за 2025-й превысит эту отметку, страховые пенсии будут доиндексированы, как это уже было в феврале 2025 года», — подчеркнула Проданова.

Вторая индексация пенсий в наступающем году запланирована на 1 апреля. Коснется она исключительно социальных пенсий, которые будут увеличены на 6,8%, продолжила экономист.

«Напомним, что социальные пенсии назначаются по инвалидности или по потере кормильца, а также тем гражданам, которые не имеют права на получение стандартной страховой пенсии из-за недостатка стажа или количества пенсионных баллов. Индексация социальных пенсий затронет порядка 4,4 млн получателей данной выплаты», — отметила эксперт.

Кроме того, по словам экономиста, с 2026 года возраст выхода на социальную пенсию по старости изменится, составив 64 года для женщин и 69 лет для мужчин. А стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) повысится до 156,76 рубля.

«В августе 2026 года повышенную пенсию получат и работающие пенсионеры. Прибавка к пенсии будет рассчитываться индивидуально и зависеть от количества накопленных пенсионных баллов (ИПК) за 2025 год. Также с 1 октября 2026 года одновременно с размером денежного довольствия на 4% будут проиндексированы военные пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также членов их семей в определенных случаях», — заключила Проданова.

