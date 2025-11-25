Центробанк в декабре может понизить ключевую ставку на 0,5 п.п., хотя велика и вероятность того, что она останется неизменной. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, снизится ли ставка в декабре.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря.

«Исходя из тех условий, которые мы сейчас видим в экономике, есть возможность в РФ снизить ключевую ставку в декабре на 0,5 п.п., но при этом высока возможность, что ставка останется на прежнем уровне в 16,5%. Я бы расценила и тот, и другой вариант 50 на 50», — пояснила эксперт.

По ее словам, российская экономика не вышла на тот уровень годовой инфляции, который был спланирован ЦБ и Минфином. При этом работа по вкладам перед возможным снижением ставки важна уже здесь и сейчас.

«Если вклад уже открыт и привязан к ставке рефинансирования, то все оставляем как есть. Если вклад без привязки к ставке рефинансирования или в планах только его открытие, то лучше это сделать до заседания ЦБ 19 декабря, потому что на весь следующий год мы вряд ли увидим значительного повышения ставки. Скорее всего, ставка будет оставаться на прежнем уровне, либо потихонечку снижаться до 15% при лучшем сценарии развития внешней политики», — заключила Литвиненко.

